Datos de empleo criticados por Trump son vistos por autoridades de la Fed como razón para recortar

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - Los datos que provocaron que el presidente Donald Trump despidiera a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales porque no le gustó el informe de empleo de julio, están siendo tomados como una prueba por las autoridades de la Reserva Federal de una desaceleración de la economía y una justificación para los recortes de tasas de interés que quiere el mandatario.

"El último informe de empleo confirmó algunos de los signos de fragilidad y menor dinamismo en el mercado laboral", dijo la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, designada por Trump, en un discurso el sábado en el que detalló cómo las últimas cifras de empleo y las revisiones de los datos de meses anteriores validaron sus preocupaciones sobre una economía debilitada.

"Veo el riesgo de que un retraso en la toma de medidas podría resultar en un deterioro de las condiciones del mercado laboral y una mayor desaceleración del crecimiento económico", agregó.

Si bien las señales de debilidad del mercado laboral podrían conseguirle a Trump su deseo de que la Fed recorte las tasas, lo que él cree que resultaría en menores costos de interés sobre la creciente carga de deuda del país, también se enfrenta a sus afirmaciones de que sus recortes de impuestos y sus agendas de inmigración y comercio están impulsando el crecimiento.

Por ejemplo, los comentarios de las autoridades monetarias, que se habían centrado recientemente en la aceleración de la inflación, muestran que las noticias sobre el menguante crecimiento del empleo en mayo, junio y julio han comenzado a cambiar su sentido de los riesgos que enfrenta la economía.

Aunque hasta ahora solo Bowman y otro designado por Trump, el gobernador Christopher Waller, han abogado por recortes inmediatos y ambos disintieron de la decisión del mes pasado de mantener las tasas estables, los inversores dan ahora una probabilidad superior al 85% a una rebaja en septiembre.

Los nuevos datos mostraron que los precios al consumo subieron un 2,7% en julio sobre una base interanual, igual que en junio, una cifra que se vio frenada por la bajada de los precios de la gasolina y los alimentos en el hogar.

No obstante, si se excluyen los volátiles costos de los alimentos y la energía, la inflación subyacente subió al 3,1% desde el 2,9% del mes anterior, impulsada por los aumentos de los servicios, incluidos la atención médica y los viajes en avión, y de los bienes, incluidos los muebles y los vehículos usados, que podrían estar relacionados con los aranceles.

Los operadores mantuvieron las apuestas a recortes en las reuniones de septiembre y diciembre de la Fed tras la publicación de los datos.

Pese a las recientes deficiencias en la producción de datos, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) tiene densos controles internos para asegurarse de que las cifras no están manipuladas, mientras que la Fed está atenta a los matices y casi siempre es cauta a la hora de abordar los cambios de política.

Trump nombró a E.J.

Antoni, de la conservadora Heritage Foundation, como nuevo comisario, una decisión que será observada con la misma intensidad en los círculos económicos y de inversión que su próxima elección para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, dadas las implicaciones para la integridad de unos datos que pueden influir en las tasas de interés, los precios de las acciones y las fortunas políticas.

Las autoridades monetarias de la Fed se refirieron en comentarios recientes a las formas en que pueden complementar y cotejar lo que proviene de la BLS.

El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, dijo que con sus colegas "examinan los datos producidos por las agencias estadísticas gubernamentales. También examinamos muchos datos que no producen las agencias estadísticas gubernamentales. Intentamos validar lo que dicen los distintos conjuntos de datos, asegurarnos de que cuentan la misma historia".

"Estoy seguro de que podemos seguir haciendo bien nuestro trabajo (...) Estamos conectados con la economía a través de la interacción directa con empresas y hogares de todo el país. Así que, además de los datos, tenemos una visión impresionista muy fuerte de la economía", afirmó.

Aunque la BLS sigue en constante cambio, a la Fed no le faltan datos que examinar en busca de pistas sobre la economía.

Las fuentes privadas de datos se han ampliado de forma espectacular en los últimos años, al igual que las alternativas destinadas a medir el tráfico de consumidores, precios, ofertas de empleo y la contratación en tiempo casi real, basándose en elementos como los sitios de contratación en línea, las ubicaciones de los teléfonos móviles y los precios en línea.

Grupos como el Instituto de Gerencia y Abastecimiento proporcionan información importante sobre la inflación, mientras que las encuestas de la Universidad de Michigan, la Federación Nacional de Empresas Independientes, el Conference Board y otros ofrecen información sobre las expectativas de inflación, la contratación y las perspectivas económicas generales.

La Fed también recopila sus propios datos, como las encuestas a ejecutivos de empresas y las entrevistas exhaustivas pero menos formales para su Libro Beige, una ventana anecdótica sobre la economía preparada antes de cada reunión de fijación de tasas. Las compilaciones trimestrales de datos ofrecen una visión más lenta de la salud de los balances de los hogares.

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo en una entrevista en CNBC la semana pasada que "no se puede falsear la realidad económica (...) Las empresas contratan o no contratan, así que los estadounidenses van a ver la economía. Convencerles de que la inflación no es real no es una estrategia muy eficaz.

Convencer a alguien de que las cifras de empleo son mejores de lo que son en realidad, no creo que funcione. (Editado en español por Carlos Serrano)