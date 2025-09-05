Datos de empleo de agosto en EEUU son decepcionantes, dice la Casa Blanca
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que el informe del viernes del Gobierno estadounidense, que mostraba un menor crecimiento del empleo el mes pasado, era decepcionante, pero que debería mejorar cuando se revisen los datos el mes que viene, citando en particular la vivienda.
"Es una cifra de empleo un poco decepcionante, pero espero que se revise al alza", dijo Hassett a la CNBC en una entrevista.
"El sector de la vivienda sigue siendo decepcionante. Es algo que estamos estudiando de cerca en la Casa Blanca", añadió.
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo publicados el viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó hasta el 4,3%, ya que las nóminas no agrícolas sólo aumentaron en 22.000 puestos de trabajo. (Reportaje de Susan Heavey; Editado en español por Juana Casas)
