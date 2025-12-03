Datos de la Fed sugieren que el banco central ha dejado de perder dinero

Por Michael S. Derby

3 dic (Reuters) - La Reserva Federal parece haber superado por fin una racha de tres años de pérdidas sin precedentes vinculadas a la forma en que ha aplicado la política monetaria tras la pandemia del COVID-19.

En las últimas semanas, los datos publicados por el banco central estadounidense muestran que, desde principios de noviembre, la Fed ha vuelto a ganar suficiente dinero como para empezar a cubrir muy lentamente un mecanismo contable que utiliza para reflejar sus pérdidas.

Desde el 5 de noviembre, el tamaño del llamado activo diferido de la Fed se ha reducido, pasando de US$243.800 millones a US$243.200 millones el 26 de noviembre. Es un cambio pequeño, pero también es un cambio claro en una tendencia a largo plazo.

Los observadores de la Fed no saben cuánto tiempo tardará la Fed en cubrir su activo diferido y devolver de nuevo efectivo al Tesoro, pero sospechan que ese esfuerzo se medirá en años.

Bill Nelson, un ex alto responsable de la Fed que ahora es economista jefe del grupo de presión Bank Policy Institute, dijo que al hacer un seguimiento de los resultados financieros de los bancos regionales de la Fed, ésta "parece estar en camino de que los beneficios combinados de los 12 bancos de la Reserva superen los US$2.000 millones en el trimestre actual".

El activo diferido de la Fed contabiliza las pérdidas que deben cubrirse antes de que la Fed pueda devolver de nuevo sus beneficios al Tesoro, como exige la ley. La Fed financia sus operaciones a través de los ingresos que obtiene de sus tenencias de bonos y de los servicios que presta al sector financiero. Lo que sobra se devuelve al Tesoro.

Durante la mayor parte de la historia moderna de la Reserva Federal, este sistema la ha convertido en una fuente constante de ingresos para el resto del Estado. Sin embargo, esto cambió durante la pandemia, que en última instancia llevó a la Fed a empezar a perder dinero en septiembre de 2022.

COMPRA DE BONOS PANDÉMICA

Para ayudar a estabilizar el sistema financiero y proporcionar un estímulo económico adicional, la Reserva Federal compró bonos del Tesoro y bonos hipotecarios para reducir los costes de los préstamos a largo plazo. De este modo, el tamaño de la cartera de la Fed se duplicó con creces hasta alcanzar un máximo de US$9 billones en el verano boreal de 2022.

El reto para la Reserva Federal surgió el mismo año en que sus tenencias de bonos alcanzaron su máximo. Las crecientes presiones inflacionistas llevaron a la Reserva Federal a subir bruscamente los tipos de interés a principios de 2022. Eso generó un creciente desajuste en los ingresos que la Fed estaba obteniendo en relación con lo que necesitaba pagar a los bancos para gestionar los tipos de interés.

Los recortes de tipos han frenado en gran medida las pérdidas de la Fed, lo que significa que ha estado pagando menos a los bancos para mantener el rango de tipos objetivo de los fondos federales, que ahora se sitúa entre el 3,75% y el 4%, tras alcanzar entre el 5,25% y el 5,5% en 2023. Es probable que la Reserva Federal siga recortando los tipos, ya que los responsables están preocupados por la situación del mercado laboral.

"En conjunto, parece que la hemorragia (acumulación de activos diferidos) se detuvo al mismo tiempo (el interés sobre los saldos de reserva, o IORB) se recortó 25 puntos básicos en octubre", dijo Derek Tang, analista de LHMeyer. "Profundizando, parece que significa que el rendimiento negativo ha terminado, en contraposición a los beneficios excepcionales de las grandes ganancias del señoreaje de la moneda (diferencia entre el valor del dinero y el coste de producirlo y distribuirlo)", añadió.

Matthew Luzzetti, economista jefe de EEUU en Deutsche Bank, dijo que "con los rendimientos del mercado comenzando a moverse por encima del IORB sería de esperar que las pérdidas de la Fed se detuvieran y dieran la vuelta".

Los responsables de la Fed han dicho en repetidas ocasiones que los beneficios y las pérdidas del banco central no influyen en su capacidad para dirigir la política monetaria. Con todo, algunos dirigentes electos han apuntado a sus poderes de pago de intereses, argumentando que este dinero creado por el banco central para mantener los tipos a corto plazo en el rango deseado es en realidad una subvención al sistema financiero.

(Información de Michael S. Derby; edición de Lisa Shumaker; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)