Datos del BCE indican una normalización gradual de las presiones salariales negociadas

FRÁNCFORT, 19 dic (Reuters) - El crecimiento salarial de la zona del euro debería ralentizarse gradualmente y normalizarse el próximo año, según mostró el viernes el seguimiento actualizado de los salarios del Banco Central Europeo, lo que respalda la previsión del banco de que la inflación se mantenga en torno a su objetivo del 2% durante los próximos años.

La herramienta de seguimiento salarial, que incluye los convenios colectivos activos, apunta a un crecimiento salarial con pagos únicos suavizados del 3,2% en 2025 y del 2,3% en 2026, según el BCE.

Sin los pagos únicos suavizados, el indicador señala un crecimiento salarial negociado del 3,0% en 2025 y del 2,7% en 2026, según el BCE. (Información de Balazs Koranyi; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)