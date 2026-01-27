DATOS-Detalles del acuerdo comercial entre la UE e India: aranceles, cuotas y acceso al mercado

Por Manoj Kumar y Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 27 ene (Reuters) -

India y la Unión Europea han concluido las negociaciones de un acuerdo de libre comercio largamente esperado por ambas partes para amortiguar el impacto de las tensas relaciones con Estados Unidos. El pacto ⁠allana el camino para un comercio más libre de bienes ⁠y servicios entre los 27 países de la UE e India, que juntos representan un mercado de unos 2.000 millones de personas.

Los principales detalles del acuerdo son los siguientes:

BENEFICIOS PARA LOS EXPORTADORES DE LA UE:

- Reducción inmediata a cero de los aranceles indios sobre el 30% de los bienes ⁠comercializados con ‌la UE

- Se eliminarán ​o reducirán los aranceles de más del 90% de las exportaciones de la UE

- Las empresas de la UE ahorrarán hasta 4.000 millones de euros (4.740 millones de dólares) ​al año en aranceles

- Mejora del acceso de las empresas de la UE a los servicios financieros y marítimos

- Simplificación de las normas aduaneras y mayor ‌protección de la propiedad intelectual - Los aranceles de India sobre los vehículos importados de la UE bajarán del ‌110% al 10% en cinco años, dentro de un contingente anual de ​250.000 vehículos, lo que probablemente beneficiará a Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Renault

- India suprime completamente los aranceles sobre la mayoría de las importaciones industriales de la UE, incluida la maquinaria y el equipo eléctrico (actualmente al 44%), los productos químicos (hasta el 22%) y los productos farmacéuticos (11%)

BENEFICIOS PARA LOS EXPORTADORES INDIOS:

- Al inicio del acuerdo, la UE eliminará todos los aranceles sobre el 90% de los productos indios

- Los aranceles cero se extenderán al 93% de los productos indios en un plazo de siete años

- Recortes parciales y contingentes para alrededor del 6% de los productos indios - El 99,5% del comercio bilateral recibe algún tipo de concesión arancelaria

- India no eliminará los aranceles a los automóviles y la agricultura

- El tipo arancelario medio de la UE baja del 3,8% al 0,1%

- Se reducen a cero los aranceles de las principales exportaciones indias a ⁠la UE: productos marinos (actualmente hasta el 26%), productos químicos (12,8%), plásticos/caucho (6,5%), cuero/calzado (17%), textiles (12%), prendas de vestir (4%), metales comunes (10%) y piedras preciosas y joyería (4%), entre otros

COCHES: CUOTAS Y EXCLUSIONES

- Los coches de la UE cuyo precio sea inferior ​a 15.000 euros (17.800 dólares) quedan excluidos del acuerdo

- Los coches por encima de ese umbral se dividen en tres segmentos, cada uno con cuotas y aranceles distintos. Los aranceles para la mayoría de los coches se reducen al 30-35% al inicio del acuerdo, y luego al 10% en cinco años

- Las reducciones arancelarias para los vehículos eléctricos comienzan a partir del quinto año

- Sin reducciones de aranceles fuera de los contingentes y sin reducción de aranceles para los kits totalmente desmontados (CKD, por sus siglas en inglés)

NORMAS SOBRE EL ACERO Y EL CARBONO

- India busca un mejor acceso a los contingentes de importación de acero de la UE libres de aranceles tras el nuevo acuerdo, con un resultado previsto para el 30 de junio, antes ⁠de que las normas de la UE entren en vigor el 1 de julio

- India no está exenta de los derechos sobre el carbono, pero dice que puede negociar si ​la UE concede flexibilidad a cualquier otro país

- Un grupo técnico ayudará a las empresas indias a verificar la huella de carbono, junto con otro acuerdo para garantizar el apoyo técnico y financiero de la UE a la reducción de emisiones en India

AGRICULTURA: ACCESO CON SALVAGUARDIAS

- Reducción o supresión de los aranceles indios a las exportaciones agroalimentarias de la UE, que tenían unos derechos medios superiores al 36%

- Fuerte reducción de los aranceles aplicados ‍a los vinos, bebidas espirituosas, cerveza, aceite de oliva, alimentos transformados y algunas frutas de la UE

- Los aranceles indios sobre el vino de calidad bajarán gradualmente del 150% al 20%

- Quedan excluidos la carne de vacuno, el arroz, el azúcar, los productos lácteos y las aves de corral; se mantienen las normas de seguridad alimentaria de la UE

SERVICIOS, SOSTENIBILIDAD, COMERCIO DIGITAL

- La UE da acceso a India a 144 subsectores de servicios; India abre 102 subsectores a la UE, incluidos el financiero y el marítimo

- Se establecen normas vinculantes sobre derechos laborales, medio ambiente, capacitación de la mujer y cooperación climática

- Normas sobre comercio ​digital para apoyar a las empresas protegiendo al mismo tiempo la intimidad, la seguridad y el orden público

NORMAS Y PRÓXIMOS PASOS

- Las normas de origen impiden que las mercancías de terceros países pasen por India para obtener ventajas arancelarias

- Solución de diferencias mediante paneles independientes con resoluciones vinculantes

- Los borradores de los textos se publicarán, tras lo cual se procederá a su revisión jurídica, traducción y aprobación por los Gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo ‍e India, previsiblemente en el plazo de un año.

(1 dólar = 0,8424 euros) (Información de Manoj Kumar y Shivangi Acharya; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)