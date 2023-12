Por Andrew Goudsward

29 dic (Reuters) - Maine se convirtió el jueves en el segundo estado de Estados Unidos en impedir que Donald Trump participe en las primarias presidenciales republicanas, en el marco de una serie de impugnaciones legales a su intento de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.

Las impugnaciones se amparan en una disposición de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe ocupar cargos públicos a funcionarios que hayan participado en una "insurrección".

A continuación, repasamos algunas de las principales impugnaciones presentadas en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda y su situación actual:

¿qué es la sección 3 de la decimocuarta enmienda?

Aprobada tras la Guerra Civil estadounidense, la Sección 3 prohíbe ocupar cargos públicos a toda persona que haya participado en "insurrección o rebelión" tras haber prestado previamente juramento en apoyo de Estados Unidos.

La disposición se promulgó en 1868 para impedir que antiguos miembros de la Confederación, partidaria de la esclavitud, sirvieran en el Gobierno estadounidense.

Grupos de defensa y algunos votantes contrarios a Trump han presentado impugnaciones legales contra la campaña presidencial de Trump en 2024 en varios estados basándose en la Sección 3, argumentando que el entonces presidente Trump incurrió en insurrección cuando instó a sus partidarios el 6 de enero de 2021 a ir a Washington e impedir que el Congreso certificara las elecciones de noviembre de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.

Una turba de sus partidarios irrumpió entonces en el Capitolio de Estados Unidos y no logró bloquear la certificación.

¿qué dictaminó maine?

La principal funcionaria electoral del estado, la demócrata Shenna Bellows, aceptó una impugnación de un grupo de antiguos legisladores estatales que argumentaron que Trump, favorito para ser el candidato presidencial republicano, no estaba cualificado para ejercer de nuevo como presidente en virtud de la Sección 3.

Bellows ordenó que Trump quede fuera de las papeletas para las primarias republicanas del 5 de marzo, pero dejó su fallo en suspenso para permitir que Trump apele ante un tribunal estatal.

¿han inhabilitado otros estados a trump?

Colorado se convirtió en el primer estado en excluir a Trump de una papeleta de las primarias. El máximo tribunal del estado dictaminó el 19 de diciembre que Trump incurrió en insurrección.

Colorado es visto como un estado demócrata en las elecciones generales de noviembre de 2024, lo que significa que se esperaría que Biden gane el estado independientemente de si Trump está en la papeleta.

El tribunal dejó en suspenso su fallo para permitir a Trump apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, algo que el expresidente indicó que haría.

El Partido Republicano de Colorado presentó su propia apelación ante la Corte Suprema el 27 de diciembre, despejando el camino para que Trump permanezca en la papeleta de las primarias a pesar del fallo del tribunal estatal.

¿cuál es la defensa de trump?

Trump y sus aliados han criticado los casos de inhabilitación como antidemocráticos y parte de una conspiración de sus rivales políticos para mantenerlo fuera del cargo.

Sus abogados han argumentado que sólo el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 y que los presidentes no están sujetos a inhabilitación. Un juez de un tribunal inferior de Colorado estuvo de acuerdo en que la Sección 3 no se aplica a los presidentes antes de que ese fallo fuera anulado por el máximo tribunal del estado.

El equipo legal de Trump también disputa que Trump haya participado en una insurrección, argumentando que estaba ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión el 6 de enero.

Trump se ha declarado inocente de los cargos penales que le acusan de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, pero no ha sido acusado de insurrección.

¿qué pasará después?

La decisión de Maine será revisada por tribunales estatales.

Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos se ocupe del caso de Colorado, dada su importancia política y las cuestiones jurídicas pendientes que plantea.

No está claro cómo fallaría la Corte Suprema, pero está dominada por una mayoría conservadora que incluye a tres jueces designados por Trump. Es posible que el tribunal no tenga que decidir si Trump participó en una insurrección y podría dictaminar de forma restrictiva que la Sección 3 no se aplica a los presidentes o que no puede ser aplicada por los tribunales.

Un fallo de que Trump está inhabilitado para la presidencia sería un paso trascendental con implicaciones políticas sísmicas.

¿qué estados han rechazado las impugnaciones?

En varios estados han fracasado las demandas que pretendían mantener a Trump fuera de las votaciones primarias. Los tribunales de Minnesota y Michigan dictaminaron que Trump no podía ser excluido de las primarias, pero permitieron a los impugnadores revivir sus casos para las elecciones generales de noviembre de 2024 si Trump es el candidato republicano.

Los tribunales de ambos estados dictaminaron que la elegibilidad de Trump para la presidencia según la Constitución de Estados Unidos no era relevante para las primarias internas del partido.

Michigan se considera uno de los estados más disputados, que puede inclinarse hacia demócratas o republicanos, y que probablemente decida el resultado de las elecciones generales.

¿dónde más hay casos pendientes?

Se han presentado impugnaciones a la elegibilidad de Trump en al menos 12 estados. Uno de los casos más vigilados es el de Oregón, donde la Corte Suprema del estado está a punto de decidir en los próximos días si examina una demanda que pretende descalificar a Trump de la papeleta de las primarias del estado. (Reporte de Andrew Goudsward; editado en Español por Ricardo Figueroa)