Datos económicos de EE. UU. no incluirán la tasa de desempleo de octubre, según Hassett

WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - Los datos sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos correspondientes al mes de octubre podrían no estar nunca disponibles tras el cierre del Gobierno federal, que ha durado varias semanas, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, mientras los trabajadores federales volvían al trabajo.

"La encuesta de hogares no se realizó en octubre, así que vamos a tener la mitad del informe de empleo. Tendremos la parte del empleo, pero no la tasa del desempleo. Y eso será sólo durante un mes", dijo Hassett al programa "America's Newsroom" de Fox News.

"Probablemente... en realidad nunca sabremos con certeza cuál fue la tasa de desempleo en octubre". (Reportaje de Susan Heavey, Edición de Franklin Paul, Editado en español por Juana Casas)