Datos-el cobre, al rojo vivo en una nueva ola de consolidación

19 abr (Reuters) - Glencore Plc ofreció 22.500 millones de dólares por la minera canadiense de cobre Teck Resources Ltd, la última de una ola de operaciones en el sector del cobre, cuando hay aumento de la demanda y escasez de oferta del metal rojo que es capital para la energía verde. "La transición a la energía verde ha sido un motor de crecimiento para muchos aspectos de la industria metalúrgica y minera, y se espera que la demanda por metales clave como el cobre, el níquel, el litio y el cobalto siga una trayectoria ascendente y que la oferta tienda a la baja", dijo en un informe Aude Marjolin, analista de S&P Global Commodity Insights. A continuación figuran algunas de las mayores operaciones empresariales en la minería de cobre desde 2022, según S&P Global Market Intelligence. Comprador/Inversor Vendedor Tipo de Valor(en mln Estado operación dlr) Operaciones en 2022 BHP Lonsdale OZ Minerals Ltd Empresas 6.779,80 Anunciado Investments Pty Ltd Grupo inversor Antofagasta plc Activo- 945 Anunciado Proyecto Reko Diq Metals Acquisition Glencore plc Activo - 1.200 Anunciado Corp Proyecto CSA Rio Tinto Turquoise Hill Corporativo 3.251,30 Completado International Resources Ltd Holdings Ltd Operaciones en 2023 Hudbay Minerals Copper Mountain Empresa 758,5 Anunciado Inc Mining Corp Lundin Mining Corp ENEOS Holdings Activo - 950 Anunciado Inc Mina Caserones (Reporte de Arunima Kumar en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

