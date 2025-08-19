"Datos falsificados": Trump investiga a policía de Washington

Según informó el diario The Washington Post, citando fuentes bien informadas.

El inicio de la investigación criminal deteriora aún más las relaciones entre la ciudad y la administración de Donald Trump tras la federalización de las fuerzas del orden por parte del presidente.

"Washington proporcionó cifras falsas de delincuencia para crear una falsa ilusión de seguridad", atacó el magnate en su cuenta de la red social Truth.

"Esto es algo muy peligroso y serán investigados por ello", continuó Trump, confirmando así la investigación.

En mayo pasado, el Departamento de Policía Metropolitana suspendió al comandante de policía Michael Pulliam por presunta manipulación de datos de delincuencia. (ANSA).