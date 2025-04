Datos-fmi recorta perspectivas económicas mundiales mientras se intensifica guerra comercial eeuu

22 abr (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional recortó el martes su perspectiva económica para 2025 después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó su segundo mandato iniciando una guerra comercial global que se espera que pese mucho sobre la producción en todo el mundo. Estimaciones para 2025 Abril vs estimaciones anteriores Abril Enero Octubre Julio vs enero vs octubre vs julio Global 2,8 3,3 3,2 3,3 -0,5 -0,4 -0,5 Estados Unidos 1,8 2,7 2,2 1,9 -0,9 -0,4 -0,1 Zona euro 0,8 1,0 1,2 1,5 -0,2 -0,4 -0,7 Alemania 0,0 0,3 0,8 1,3 -0,3 -0,8 -1,3 Francia 0,6 0,8 1,1 1,3 -0,2 -0,5 -0,7 Italia 0,4 0,7 0,8 0,9 -0,3 -0,4 -0,5 España 2,5 2,3 2,1 2,1 0,2 0,4 0,4 Japón 0,6 1,1 1,1 1,0 -0,5 -0,5 -0,4 Reino Unido 1,1 1,6 1,5 1,5 -0,5 -0,4 -0,4 Canadá 1,4 2,0 2,4 2,4 -0,6 -1,0 -1,0 Mercados emergentes 3,7 4,2 4,2 4,3 -0,5 -0,5 -0,6 China 4,0 4,6 4,5 4,5 -0,6 -0,5 -0,5 India 6,2 6,5 6,5 6,5 -0,3 -0,3 -0,3 Rusia 1,5 1,4 1,3 1,5 0,1 0,2 0,0 Brasil 2,0 2,2 2,2 2,4 -0,2 -0,2 -0,4 México -0,3 1,4 1,3 1,6 -1,7 -1,6 -1,9 Arabia Saudita 3,0 3,3 4,6 4,7 -0,3 -1,6 -1,7 Nigeria 3,0 3,2 3,2 3,0 -0,2 -0,2 0,0 Sudáfrica 1,0 1,5 1,5 1,2 -0,5 -0,5 -0,2 Estimaciones para 2026 Abril vs estimaciones anteriores Abril Enero Octubre vs enero vs octubre Global 3,0 3,3 3,3 -0,3 -0,3 Estados Unidos 1,7 2,1 2,0 -0,4 -0,3 Zona euro 1,2 1,4 1,5 -0,2 -0,3 Alemania 0,9 1,1 1,4 -0,2 -0,5 Francia 1,0 1,1 1,3 -0,1 -0,3 Italia 0,8 0,9 0,7 -0,1 0,1 España 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Japón 0,6 0,8 0,8 -0,2 -0,2 Reino Unido 1,4 1,5 1,5 -0,1 -0,1 Canadá 1,6 2,0 2,0 -0,4 -0,4 Mercados emergentes 3,9 4,3 4,2 -0,4 -0,3 China 4,0 4,5 4,1 -0,5 -0,1 India 6,3 6,5 6,5 -0,2 -0,2 Rusia 0,9 1,2 1,2 -0,3 -0,3 Brasil 2,0 2,2 2,3 -0,2 -0,3 México 1,4 2,0 2,0 -0,6 -0,6 Arabia Saudita 3,7 4,1 4,4 -0,4 -0,7 Nigeria 2,7 3,0 3,0 -0,3 -0,3 Sudáfrica 1,3 1,6 1,5 -0,3 -0,2 Notas: Las cifras en las columnas de estimaciones anuales son el cambio porcentual anual del PIB. Las cifras en las columnas de cambio son la diferencia neta en puntos porcentuales del pronóstico de abril frente a los pronósticos anteriores. (Reporte de Dan Burns Editado en español por Javier Leira)

LA NACION