DATOS-Ganadores de los Premios BAFTA de Cine 2026

LONDRES, 22 feb (Reuters) - Los premios BAFTA 2026, los galardones cinematográficos más importantes de Gran Bretaña, se entregaron en una ceremonia celebrada el domingo en Londres, en la que "One Battle After Another" se alzó con el máximo galardón de la noche, el de mejor película.

A continuación se muestra la lista de ganadores en las categorías principales.

MEJOR PELÍCULA

* "One Battle After Another"

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

* "Hamnet"

DIRECTOR

* "One Battle After Another", Paul Thomas Anderson

ACTOR PRINCIPAL

* Robert Aramayo, "I Swear"

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

* Jessie Buckley, "Hamnet"

ACTOR SECUNDARIO

* Sean Penn, "One Battle After Another"

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

* Wunmi Mosaku, "Sinners"

GUION ORIGINAL

* "Sinners"

GUION ADAPTADO

* "One Battle After Another"

PELÍCULA NO EN INGLÉS

* "Valor sentimental"

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

* "Zootopia 2"

DOCUMENTAL

* "Mr Nobody Against Putin"

BANDA SONORA ORIGINAL * "Sinners"

ESTRELLA EMERGENTE EE

* Robert Aramayo

