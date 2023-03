Datos-ganadores del oscar 2023

LOS ÁNGELES, 12 mar (Reuters) - La edición 95 de los Premios de la Academia se está celebrando el domingo en Los Ángeles. Estos son los ganadores del Oscar hasta el momento:

Mejor actor de reparto ke huy quan, "everything everywhere all at once" mejor actriz de reparto jamie lee curtis, "everything everywhere all at once" mejor película animada "pinocho", de guillermo del toro

Mejor película internacional "all quiet on the western front", de edward berger

Mejor largometraje documental "navalny" mejor fotografía "all quiet on the western front," james friend mejor cortometraje "an irish goodbye"

(Reporte de Mary Milliken; editado en español por Lucila Sigal)

Reuters