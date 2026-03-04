DATOS-Guerra de EEUU e Israel contra Irán provoca interrupciones en suministro de petróleo y gas

4 mar (Reuters) - La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido las exportaciones de petróleo y gas natural desde Oriente Medio y ha obligado a detener la producción desde Qatar hasta Irak.

A continuación se enumeran las principales interrupciones energéticas hasta la fecha:

PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Irak, el segundo mayor productor de la OPEP, ha recortado casi 1,5 millones de barriles diarios, cerca de la mitad de su producción, debido a los límites de almacenamiento y a la falta de una ruta de exportación, informaron fuentes oficiales a Reuters. El país podría tener que cerrar 3 millones de barriles diarios, casi toda su producción, en cuestión de días si no se reanudan las exportaciones.

Qatar detuvo el lunes las operaciones en sus instalaciones de gas natural licuado (GNL), lo que afectó a algunas de las plantas más grandes del mundo y a una fuente que suministra alrededor del 20% del GNL mundial. QatarEnergy también suspendió parte de la producción aguas abajo el martes. El 4 de marzo declaró fuerza mayor en los envíos de gas.

Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, suspendió la producción en su refinería de Ras Tanura, de 550.000 barriles diarios, y ha comenzado a desviar los cargamentos de crudo de los puertos orientales a Yanbu, en el mar Rojo. La refinería volvió a ser atacada el 4 de marzo, sin sufrir daños, informó el Ministerio de Defensa saudí.

Israel y la región del Kurdistán iraquí también redujeron parte de su producción de petróleo y gas. También hubo un incendio causado por escombros en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, un importante centro mundial de almacenamiento y abastecimiento de petróleo.

TRANSPORTE MARÍTIMO

El tráfico a través del estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado después de que Irán atacó al menos cinco barcos, con un número limitado de petroleros en tránsito, lo que bloqueó una arteria clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y GNL.

Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo el 2 de marzo que el estrecho de Ormuz estaba cerrado y advirtió de que Irán dispararía contra cualquier barco que intente pasar.

Las principales aseguradoras marítimas están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques que operan en aguas iraníes, del golfo y adyacentes.

Trump dijo que la Marina de los Estados Unidos podría escoltar a los petroleros a través del estrecho y ordenó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara un seguro contra riesgos políticos y garantías financieras para el transporte marítimo en el golfo Pérsico. Armadores y analistas dudan de que esto sea suficiente.

(Reporte de Ahmad Ghaddar en Londres; edición de Alex Lawler, Matthew Lewis y Gareth Jones; editado en español por Daniela Desantis)