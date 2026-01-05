Datos-inversiones petroleras de china en venezuela

Por Lewis Jackson y Sam Li

5 ene (Reuters) -

China es un importante cliente e inversor en el sector petrolero de Venezuela, que el presidente Donald Trump pretende reactivar ⁠tras la destitución el sábado del presidente ⁠Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

Años de mala gestión, falta de inversión y, más recientemente, las sanciones de Estados Unidos han reducido drásticamente la producción de crudo venezolano a alrededor de 1,1 millones de ⁠barriles por ‌día (bpd) el ​año pasado, desde un pico de unos 3,5 millones de bpd a finales de la década de 1990, según cifras ​oficiales.

A continuación se detalla el papel de Pekín en el sector petrolero del país.

UN GRAN COMPRADOR

Gran parte del ‌petróleo exportado por Venezuela se vende a China, aunque Pekín declara muy ‌poco y las importaciones frecuentemente se comercializan bajo ​otra denominación. Las importaciones alcanzaron unos 470.000 bpd durante 2025, según la empresa de análisis energético Vortexa, equivalente al 4,5% de las importaciones chinas de crudo por vía marítima.

Las pequeñas refinerías independientes conocidas como "teteras" son los principales compradores chinos de crudo venezolano con descuento. Una parte también se destina a pagar la deuda de Caracas con Pekín, que los analistas calculan que supera los 10.000 millones de dólares.

INVERSOR Y PRODUCTOR

Los inversores chinos metieron 2.100 millones de dólares en el sector petrolero del país desde 2016, según una estimación de 2023 del American Enterprise Institute, y ⁠se encuentran entre el puñado de firmas extranjeras que aún operan en el país.

* China National Petroleum Corp. La principal petrolera estatal era un gran inversor antes ​de que Estados Unidos impusiera sanciones en 2019 y todavía produce crudo en la empresa conjunta Sinovensa con la estatal PDVSA. CNPC dejó de extraer petróleo venezolano en 2019, pero desde entonces el crudo ha llegado a China a través de intermediarios y otras empresas estatales.

CNPC es socio de una empresa conjunta que controla 1.600 millones de barriles de reservas de petróleo en el país, según Morgan Stanley.

* Sinopec Group. El gigante estatal es socio de una empresa conjunta que controla 2.800 millones de barriles ⁠de reservas en Venezuela, según Morgan Stanley. CNPC y Sinopec no respondieron de momento a las preguntas sobre su participación en Venezuela.

* ​China Concord Resources Corp. Esta empresa privada planeó el año pasado invertir más de 1.000 millones de dólares en dos yacimientos petrolíferos para producir 60.000 bpd a finales de 2026, informó Reuters. No fue posible contactar con la empresa para obtener comentarios.

* Kerui Petroleum. La empresa privada de servicios petroleros obtuvo un ‍contrato de producción de petróleo en 2024 con PDVSA, según un informe de julio de 2024 de S&P, basándose en información de un funcionario anónimo de PDVSA. No se ha podido establecer si el contrato está activo, ya que muchos no lo están. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

* Anhui Erhuan Petroleum Group. El mayorista y minorista privado de petróleo refinado también obtuvo un contrato de producción de petróleo en 2024 ​por parte de PDVSA, según el mismo informe de S&P, que vuelve a citar a un funcionario anónimo de PDVSA. Tampoco quedó claro si el contrato está vigente. La empresa china negó cualquier participación en una empresa conjunta con PDVSA en una llamada telefónica a Reuters el lunes.

(Información de Lewis Jackson ‍y Sam Li en Pekín; edición de Tony Munroe y Louise Heavens; editado en español por Tomás Cobos)