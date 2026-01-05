DATOS-Inversiones petroleras de China en Venezuela
Por Lewis Jackson y Sam Li
5 ene (Reuters) -
China es un importante cliente e inversor en el sector petrolero de Venezuela, que el presidente Donald Trump pretende reactivar tras la destitución el sábado del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.
Años de mala gestión, falta de inversión y, más recientemente, las sanciones de Estados Unidos han reducido drásticamente la producción de crudo venezolano a alrededor de 1,1 millones de barriles por día (bpd) el año pasado, desde un pico de unos 3,5 millones de bpd a finales de la década de 1990, según cifras oficiales.
A continuación se detalla el papel de Pekín en el sector petrolero del país.
UN GRAN COMPRADOR
Gran parte del petróleo exportado por Venezuela se vende a China, aunque Pekín declara muy poco y las importaciones frecuentemente se comercializan bajo otra denominación. Las importaciones alcanzaron unos 470.000 bpd durante 2025, según la empresa de análisis energético Vortexa, equivalente al 4,5% de las importaciones chinas de crudo por vía marítima.
Las pequeñas refinerías independientes conocidas como "teteras" son los principales compradores chinos de crudo venezolano con descuento. Una parte también se destina a pagar la deuda de Caracas con Pekín, que los analistas calculan que supera los 10.000 millones de dólares.
INVERSOR Y PRODUCTOR
Los inversores chinos metieron 2.100 millones de dólares en el sector petrolero del país desde 2016, según una estimación de 2023 del American Enterprise Institute, y se encuentran entre el puñado de firmas extranjeras que aún operan en el país.
* China National Petroleum Corp. La principal petrolera estatal era un gran inversor antes de que Estados Unidos impusiera sanciones en 2019 y todavía produce crudo en la empresa conjunta Sinovensa con la estatal PDVSA. CNPC dejó de extraer petróleo venezolano en 2019, pero desde entonces el crudo ha llegado a China a través de intermediarios y otras empresas estatales.
CNPC es socio de una empresa conjunta que controla 1.600 millones de barriles de reservas de petróleo en el país, según Morgan Stanley.
* Sinopec Group. El gigante estatal es socio de una empresa conjunta que controla 2.800 millones de barriles de reservas en Venezuela, según Morgan Stanley. CNPC y Sinopec no respondieron de momento a las preguntas sobre su participación en Venezuela.
* China Concord Resources Corp. Esta empresa privada planeó el año pasado invertir más de 1.000 millones de dólares en dos yacimientos petrolíferos para producir 60.000 bpd a finales de 2026, informó Reuters. No fue posible contactar con la empresa para obtener comentarios.
* Kerui Petroleum. La empresa privada de servicios petroleros obtuvo un contrato de producción de petróleo en 2024 con PDVSA, según un informe de julio de 2024 de S&P, basándose en información de un funcionario anónimo de PDVSA. No se ha podido establecer si el contrato está activo, ya que muchos no lo están. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.
* Anhui Erhuan Petroleum Group. El mayorista y minorista privado de petróleo refinado también obtuvo un contrato de producción de petróleo en 2024 por parte de PDVSA, según el mismo informe de S&P, que vuelve a citar a un funcionario anónimo de PDVSA. Tampoco quedó claro si el contrato está vigente. La empresa china negó cualquier participación en una empresa conjunta con PDVSA en una llamada telefónica a Reuters el lunes.
