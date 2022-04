Datos-la carrera por las baterías de los vehículos eléctricos en occidente

27 abr (Reuters) - Varias empresas tienen previsto abrir instalaciones de producción de baterías de litio-fosfato de hierro (LFP) o componentes en Norteamérica y Europa hasta 2025, a medida que la alternativa al níquel-cobalto-manganeso (NCM) comienza a arraigar fuera de China. ENFOQUE:

Aquí hay algunos competidores:

Our next energy (one)

Sede: Novi, Michigan

Fundada: 2020

Estado: Capital privado

Productos: Pilas y paquetes de baterías LFP

Aspectos destacados: El fundador Mujeeb Ijaz, un veterano de las baterías que ha trabajado en Ford, A123 y Apple, dice que ONE planea comenzar la producción de células y paquetes de LFP en Estados Unidos a fines de 2022. Entre los inversores se encuentran BMW, Flex y Breakthrough Energy Ventures.

Mitra chem

Sede: Mountain View, California

Fundada: 2021

Estado: Capital privado

Productos: Cátodos LFP

Aspectos destacados: Los cofundadores Vivas Kumar, William Chueh y Chirranjeevi Gopal pretenden iniciar la producción piloto de cátodos LFP este año. Entre los inversores se encuentran Social Capital y Fontinalis.

24m

Sede: Cambridge, Massachusetts

Fundada: 2010

Estado: Capital privado

Productos: Cátodos y células LFP y NCM

Destacados: Cofundada por Yet-Ming Chiang, Throop Wilder y Craig Carter, la empresa derivada del MIT 24M ha recibido inversiones de Volkswagen, que fabricará baterías de iones de litio de nueva generación con su tecnología de celdas. La empresa noruega de baterías Freyr también tiene un acuerdo de licencia con 24M.

Kore power

Sede: Coeur d'Alene, Idaho

Fundada: 2018

Estado: Capital privado

Productos: Células LFP y NCM

Aspectos destacados: Los cofundadores Lindsay Gorrill y Paul Coombs pretenden fabricar células LFP y NCM en una nueva planta en Buckeye, en el estado de Arizona, a partir de 2024. Un inversor clave es Novonix, proveedor de materiales para baterías que tiene su sede en Halifax.

American battery factory

Sede: American Fork, Utah

Fundada: 2021

Estado: Capital privado

Productos: Baterías LFP

Aspectos destacados: Sus cofundadores, Paul Charles y Zhenfang Ge, dicen que la empresa pretende crear una red de fábricas de pilas LFP en Estados Unidos, y darán detalles a finales de este año. ABF fue incubada por Lion Energy de GE.

Freyr

Sede central: Mo i Rana, Noruega

Fundada: 2018

Estado: En bolsa

Productos: Baterías LFP

Aspectos destacados: La startup noruega, que salió a bolsa en 2021, dice que planea fabricar baterías LFP en una nueva planta cerca de su sede a partir de 2024, con planes de construir una fábrica de baterías en Estados Unidos para 2030. El gigante minero Glencore es uno de los inversores.

Foxconn

Sede central: Taipei, Taiwán

Fundada: 1974

Situación: En bolsa

Productos: Baterías LFP

Destacados: También conocida como Hon Hai Precision, Foxconn construirá vehículos eléctricos (VE) para Lordstown Motors y Fisker en una antigua planta de General Motors en Ohio. Foxconn también está desarrollando baterías LFP y ha hablado de asociarse con la vietnamita Vinfast, que planea construir una planta de vehículos eléctricos en Carolina del Norte.

Catl

Sede central: Ningde, China

Fundada: 2011

Situación: En bolsa

Productos: Baterías y celdas LFP

Aspectos destacados: Contemporary Amperex Technology Ltd, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, espera abrir este año una planta de producción de LFP en Erfurt, en Alemania. Entre los principales inversores se encuentran Foxconn y Honda Motor.

Guoxuan/gotion

Sede central: Hefei, China

Fundada: 2006

Situación: En bolsa

Productos: Pilas y baterías LFP

Aspectos destacados: El fabricante chino de baterías Guoxuan, también conocido como Gotion, tiene previsto abrir una planta de baterías de LFP en Salzgitter, en Alemania en 2025 con su socio e inversor Volkswagen. También ha anunciado planes para construir una planta similar en Estados Unidos.

Svolt

Sede central: Changzhou, China

Fundada: 2018

Situación: Capital privado

Productos: Baterías y celdas LFP

Aspectos destacados: Svolt, una empresa derivada de la china Great Wall Motor, espera abrir una planta de pilas de LFP en el Sarre alemán en 2023. Un cliente clave en Europa es Stellantis.

Byd

Sede central: Shenzhen, China

Fundada: 1995

Situación: En bolsa

Productos: Pilas y baterías LFP

Destacados: La empresa china BYD aún no ha anunciado la ubicación ni la fecha de inicio de su proyectada planta de baterías LFP en Europa. Entre sus clientes se encuentran Tesla y Toyota. Warren Buffett fue uno de los primeros inversores.

Vinfast

Sede: Haiphong, Vietnam

Fundada: 2017

Situación: Filial

Productos: Baterías y celdas LFP

Aspectos destacados: Filial del conglomerado Vingroup, VinFast y su empresa hermana VinES Energy Solutions planean fabricar baterías LFP en Vietnam y en una nueva planta en Carolina del Norte.

Elevenes

Sede: Subotica, Serbia

Fundada: 2010

Situación: Capital privado

Productos: Baterías LFP

Aspectos destacados: ElevenEs ha dicho que tiene previsto construir una planta de LFP cerca de su sede de Subotica a mediados de la década. (Reporte de Paul Lienert en Detroit y Hyunjoo Jin en San Francisco Editado en español por Javier López de Lérida)