DATOS-Las aerolíneas cancelan vuelos tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

28 feb (Reuters) - Aerolíneas de todo el mundo cancelaron vuelos en Oriente Medio el sábado después ‌de que Estados ‌Unidos e ⁠Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo conflicto.

El espacio aéreo sobre Irán e Irak ​estaba vacío ⁠el ⁠sábado por la mañana, según mostraron los mapas del servicio de seguimiento ​de vuelos Flightradar24.

A continuación se muestra la información más reciente ‌sobre vuelos ordenada por aerolínea en orden ​alfabético:

AIR FRANCE KLM Air France canceló ​vuelos desde y hacia Tel Aviv (Israel) y Beirut (Líbano) para el sábado. KLM adelantó la suspensión de su servicio Ámsterdam-Tel Aviv, cancelando el vuelo programado para el sábado. La filial neerlandesa de Air France-KLM había anunciado el miércoles que los ​vuelos se suspenderían a partir del domingo, pero ahora ha adelantado la fecha.

Para el sábado solo ⁠estaba previsto un vuelo a Tel Aviv.

INDIGO

La aerolínea dijo que estaba monitoreando las ‌noticias de Oriente Medio.

JAPAN AIRLINES Japan Airlines canceló un vuelo el sábado desde Tokio Haneda a Doha, así como un vuelo de regreso el 1 de marzo, dijo Nikkei.

LUFTHANSA La aerolínea alemana suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo ‌y los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el ⁠domingo.

También dijeron que no agregarían el espacio aéreo israelí, libanés, jordano, ‌iraquí e iraní hasta el 7 de marzo.

VIRGIN ⁠ATLANTIC

Virgin Atlantic dijo que evitará temporalmente el ⁠espacio aéreo iraquí, lo que resultará en algunos desvíos planificados previamente de sus vuelos y canceló su servicio VS400 desde Londres Heathrow a Dubái el sábado.

WIZZ AIR La aerolínea suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu ‌Dabi y Amán con efecto ​inmediato hasta el 7 de marzo.

La empresa añadió que las decisiones operativas se seguirían revisando y que el programa de vuelos podría ajustarse según evolucione la situación.

(Recopilado por Josephine ‌Mason; Información de las oficinas de Reuters; Edición de Barbara Lewis) nL1N3ZO03H