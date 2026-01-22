DATOS-Las catástrofes ferroviarias más mortíferas de España

22 ene (Reuters) -

Un tren de cercanías chocó el jueves contra una grúa de construcción en el sureste de España, tras la colisión mortal de un tren de alta velocidad el domingo en la región de Andalucía, en la que murieron al menos 43 personas, y otros dos accidentes en Cataluña el martes.

Estas son algunas de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de España, empezando por las más recientes:

ADAMUZ (2026)

Al menos 43 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el sur de España tras descarrilar un tren de alta velocidad y colisionar con otro que circulaba en sentido contrario el domingo por la noche cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

SANTIAGO DE COMPOSTELA (2013)

Un accidente ferroviario en el verano de 2013 dejó 80 muertos y 145 heridos cuando un tren de alta velocidad de ocho vagones se salió de la vía en una curva cerrada cerca de la ciudad noroccidental de Santiago de Compostela, chocando contra un muro de hormigón y estallando en llamas.

Una comisión del Ministerio de Transportes concluyó que el accidente se debió al exceso de velocidad y a que el maquinista se distrajo con una llamada de un superior, pero una asociación de víctimas culpó del accidente no solo a un error humano, sino también a los sistemas de seguridad del ferrocarril.

EN TRENES DE CERCANÍAS DE MADRID (2004)

El 11 de marzo de 2004, diez mochilas bomba detonaron en cuatro trenes de Cercanías, matando a 193 personas e hiriendo a miles durante la hora punta de Madrid. Los atentados fueron perpetrados por extremistas islamistas contrarios a la participación de España en la guerra de Irak.

EL CUERVO (1972)

Un accidente provocado por un choque frontal entre dos trenes en la ruta Cádiz-Sevilla dejó 86 muertos y más de 150 heridos cerca de la localidad de El Cuervo en 1972. El accidente se debió a que un maquinista no se detuvo ante un semáforo en rojo en la estación de El Cuervo, según una investigación de la operadora ferroviaria estatal Renfe.

URDULIZ (1970)

Un choque frontal de dos trenes causó 33 muertos en la localidad de Urduliz, cerca de la ciudad norteña de Bilbao, en el verano de 1970. En un principio se culpó del accidente a un jefe de estación, pero más tarde se supo que había estado trabajando en turnos de 16 horas durante los cuatro días anteriores.

GRISÉN (1965)

Un tren de la línea Madrid-Barcelona se incendió en 1965 en la localidad de Grisén, cerca del noreste de Zaragoza, matando a decenas de pasajeros. Aunque el operador Renfe dijo en aquel momento que murieron 30 personas, informes posteriores indicaron que el número real de muertos fue de hasta 80 y el régimen franquista intentó restarle importancia.

CATÁSTROFE FERROVIARIA DE TORRE DEL BIERZO (1944)

El choque de tres trenes en la comarca leonesa de El Bierzo en 1944 se considera una de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de España, con una cifra estimada de 78 muertos que aún se debate debido a la censura del régimen del difunto dictador Francisco Franco.

Un tren que viajaba de Madrid a A Coruña sufrió un fallo en los frenos y colisionó con una locomotora en el interior de un túnel, justo antes de que un tercer tren entrara en la misma galería y se estrellara contra los restos.

