Datos-líderes del mundo se solidarizan con vicepresidenta argentina tras ataque

(Actualiza con nuevas citas)

2 sep (Reuters) - Los argentinos amanecieron en shock el viernes luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se salvara milagrosamente de un intento de asesinato en la puerta de su casa porque la pistola cargada de un atacante no se disparó.

A continuación, reacciones de líderes de todo el mundo al ataque:

Papa francisco:

"Deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión".

ANTONY BLINKEN, secretario de Estado de EEUU:

"Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos solidarizamos con el Gobierno y el pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio".

ANTONIO GUTERRES, secretario general de Naciones Unidas, a través de su portavoz Eri Kaneko:

"Condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta del gobierno y el pueblo argentino".

Andrés manuel lópez obrador, presidente de méxico:

"(Quiero) expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta argentina, Cristina (Fernández de) Kirchner; fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso porque está bien Cristina".

JAIR BOLSONARO, presidente de Brasil:

"He enviado una nota, lo siento. Pero cuando me apuñalaron, hubo algunas personas que lo aplaudieron. Lo siento. La gente ya está tratando de culparme por este problema. Y el atacante allí, menos mal que no sabía manejar un arma, si lo hubiera hecho habría tenido éxito".

NICOLÁS MADURO, presidente de Venezuela:

"Enviamos nuestra solidaridad a la Vicepresidenta @CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino".

GABRIEL BORIC, presidente de Chile:

"El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia".

Gobierno de chile

"Ante este hecho deplorable, que nos recuerda la importancia de proteger todos los días nuestras democracias de la intolerancia y violencia política, el Gobierno de Chile expresa su pleno respaldo y confianza en el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables, y reitera la necesidad de perseverar siempre el debate de ideas y el diálogo, nunca a través de las armas ni la violencia".

GUSTAVO PETRO, presidente de Colombia:

"El atentado a Cristina en Argentina, es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad".

PEDRO CASTILLO, presidente de Perú:

"Toda mi solidaridad con la vicepresidenta argentina y el pueblo argentino. El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia".

LUIS LACALLE POU, presidente de Uruguay:

"La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado".

MARIO ABDO, presidente de Paraguay:

"Nos solidarizamos con la República Argentina ante el intento de asesinato sufrido por su vicepresidenta. Nos unimos a todas las voces que repudian la violencia y exigen justicia".

LUIS ALBERTO ARCE, presidente de Bolivia:

"Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana vicepresidenta de Argentina. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos todo nuestro apoyo a ella, a su familia, al gobierno y pueblo argentino".

MIGUEL DÍAZ-CANEL, presidente de Cuba:

"Desde #Cuba, consternados con el intento de asesinato de @CFKArgentina, trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos".

PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno español:

"Mi cariño y solidaridad, @CFKArgentina. Nuestra rotunda condena a este intento de magnicidio y el apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández y a todo el pueblo argentino. El odio y la violencia jamás vencerán a la democracia".

Luiz inácio da silva, expresidente de brasil:

"Toda mi solidaridad a la compañera @CFKArgentina, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios que salió ilesa".

RAÚL CASTRO, expresidente de Cuba:

"Estimada Cristina: Te traslado toda nuestra solidaridad y apoyo ante el vil atentado cometido contra tu vida, con la satisfacción de que has sobrevivido a este repudiable hecho".

EVO MORALES, expresidente de Bolivia:

"Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de Argentina la derrotará".

DILMA ROUSSEFF, expresidenta de Brasil:

"El atentado contra la vida de Cristina Kirchner por parte de un brasileño armado merece el repudio de todo el mundo. El odio político y la violencia de carácter fascista, alentados por políticos extremistas, son una amenaza para la democracia en América Latina".

JOSÉ MUJICA, expresidente de Uruguay:

"(El ataque) expresa un grado de intolerancia en una sociedad que da la impresión por momentos de estar enferma. Porque la democracia representativa está lejos de ser perfecta, tiene enormes limitaciones y, seguramente, espero que las generaciones que vienen puedan ir mejorando algo que institucionalmente nunca se ha terminado".

(Recopilado por Daniela Desantis, con reportes de Nicolás Misculín, Nelson Acosta, Fabián Andrés Cambero, Natalia Ramos, Luis Jaime Acosta, Raúl Cortés Fernández, Marco Aquino, Vivian Sequera, Gabriel Araujo, Kat Jackson, Doina Chiacu, Michelle Nichols y Carolina Pulice. Editado por Javier Leira)