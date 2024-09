Datos-lista completa de ganadores de la edición 76 de los premios emmy

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 15 sep (Reuters) - Los premios Emmy, los máximos galardones de la televisión, se entregaron el domingo en una ceremonia en directo celebrada en el centro de Los Ángeles.

A continuación, la lista de ganadores en cada categoría.

Mejor serie dramática

"Shogun"

Mejor serie de comedia

"Hacks"

Mejor serie limitada o antológica

"Baby Reindeer"

Mejor actor de drama

Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Mejor actriz de drama

Anna Sawai, "Shogun"

Mejor actor de comedia

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz de comedia

Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor de reparto de comedia

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

Mejor actriz de reparto de comedia

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Mejor actor de reparto de drama

Billy Crudup, "The Morning Show"

Mejor actriz de reparto de drama

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Mejor director, serie de comedia

Christopher Storer, "The Bear"

Mejor guión, serie de comedia

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, "Hacks"

Mejor director de serie dramática

Frederick E.O. Toye, "Shogun"

Mejor guión, serie dramática

Will Smith, "Slow Horses"

Mejor actor, serie limitada o película

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Mejor actor de reparto, serie limitada o película

Lamorne Morris, "Fargo"

Mejor actriz, serie limitada o película

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Mejor actriz de reparto, serie o película limitada o antológica

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Mejor dirección, serie o película limitada o antológica

Steven Zaillian, "Ripley"

Mejor guión, serie o película limitada o antológica

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Mejor programa de telerrealidad

"The Traitors"

Mejor serie de variedades guionizada

"Last Week Tonight with John Oliver"

Mejor guión para un especial de variedades

"Alex Edelman: Just for Us"

Mejor serie de entrevistas

"The Daily Show" (Reporte de Danielle Broadway; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

