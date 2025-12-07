LA NACION

DATOS-Lista de campeones del mundo de Fórmula Uno

DATOS-Lista de campeones del mundo de Fórmula Uno
PHILIP FONG - AFP

7 dic (Reuters) -

Lista de campeones del mundo de la Fórmula Uno después de que Lando Norris, de McLaren, ganara su primer título el domingo en Abu Dabi:

- - - -

2025 - Lando Norris (Reino Unido), McLaren

2024 - Max Verstappen (Países Bajos), Red Bull

2023 - Verstappen, Red Bull

2022 - Verstappen, Red Bull

2021 - Verstappen, Red Bull

2020 - Lewis Hamilton (Reino Unido) Mercedes

2019 - Hamilton, Mercedes

2018 - Hamilton, Mercedes

2017 - Hamilton, Mercedes

2016 - Nico Rosberg (Alemania) Mercedes

2015 - Hamilton, Mercedes

2014 - Hamilton, Mercedes

2013 - Sebastian Vettel (Alemania) Red Bull

2012 - Vettel, Red Bull

2011 - Vettel, Red Bull

2010 - Vettel, Red Bull

2009 - Jenson Button (Reino Unido) Brawn

2008 - Hamilton, McLaren

2007 - Kimi Raikkonen (Finlandia) Ferrari

2006 - Fernando Alonso (España) Renault

2005 - Alonso, Renault

2004 - Michael Schumacher (Alemania) Ferrari

2003 - Schumacher, Ferrari

2002 - Schumacher, Ferrari

2001 - Schumacher, Ferrari

2000 - Schumacher, Ferrari

1999 - Mika Hakkinen (Finlandia) McLaren

1998 - Hakkinen, McLaren

1997 - Jacques Villeneuve (Canadá) Williams

1996 - Damon Hill (Reino Unido) Williams

1995 - Schumacher, Benetton

1994 - Schumacher, Benetton

1993 - Alain Prost (Francia) Williams

1992 - Nigel Mansell (Reino Unido) Williams

1991 - Ayrton Senna (Brasil) McLaren

1990 - Senna, McLaren

1989 - Prost, McLaren

1988 - Senna, McLaren

1987 - Nelson Piquet (Brasil) Williams

1986 - Prost, McLaren

1985 - Prost, McLaren

1984 - Niki Lauda (Austria) McLaren

1983 - Piquet, Brabham

1982 - Keke Rosberg (Finlandia) Williams

1981 - Piquet, Brabham

1980 - Alan Jones (Australia) Williams

1979 - Jody Scheckter (Sudáfrica) Ferrari

1978 - Mario Andretti (EEUU) Lotus

1977 - Lauda, Ferrari

1976 - James Hunt (Reino Unido) McLaren

1975 - Lauda, Ferrari

1974 - Emerson Fittipaldi (Brasil) McLaren

1973 - Jackie Stewart (Reino Unido) Tyrrell

1972 - Fittipaldi, Lotus

1971 - Stewart, Tyrrell

1970 - Jochen Rindt (Austria) Lotus

1969 - Stewart, Matra

1968 - Graham Hill (Reino Unido) Lotus

1967 - Denny Hulme (Nueva Zelanda) Brabham

1966 - Jack Brabham (Australia) Brabham

1965 - Jim Clark (Reino Unido) Lotus

1964 - John Surtees (Reino Unido) Ferrari

1963 - Clark, Lotus

1962 - Hill, BRM

1961 - Phil Hill (EEUU) Ferrari

1960 - Brabham, Cooper

1959 - Brabham, Cooper

1958 - Mike Hawthorn (Reino Unido) Ferrari

1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) Maserati

1956 - Fangio, Lancia/Ferrari

1955 - Fangio, Mercedes

1954 - Fangio, Mercedes/Maserati

1953 - Alberto Ascari (Italia) Ferrari

1952 - Ascari, Ferrari

1951 - Fangio, Alfa Romeo

1950 - Giuseppe Farina (Italia) Alfa Romeo

- - - -

Pilotos con más coronas:

7 - Schumacher, Hamilton

5 - Fangio

4 - Prost, Vettel, Verstappen

3 - Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna

2 - Alonso, Ascari, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Graham Hill

(Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier leira)

