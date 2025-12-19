DATOS MACRO - Comercio minorista Reino Unido cae un 0,1% en noviembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido cayó un 0,1% intermensual en noviembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el viernes.

* El dato de octubre se revisó al alza, desde un -1,1% a un -0,9%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,4% en noviembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 0,6%, después de que el dato de octubre se revisara al alza, desde un 0,2% a un 0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 0,9% en noviembre.