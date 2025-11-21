DATOS MACRO- Comercio minorista Reino Unido cae un 1,1% en octubre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido cayó un 1,1% intermensual en octubre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.

* El dato de septiembre se revisó al alza, desde un 0,5% a un 0,7%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en octubre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 0,2%, después de que el dato de septiembre se revisara a la baja, desde un 1,5% a un 1,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 1,5% en octubre.