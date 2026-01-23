DATOS MACRO- Comercio minorista Reino Unido sube un 0,4% en diciembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,4% intermensual en diciembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el viernes

* En noviembre el índice había mostrado un descenso del 0,1%

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,1% en diciembre

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 2,5%, después de que el dato de noviembre se revisara al alza, desde un 0,6% a un 1,8%

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 1,1% en diciembre