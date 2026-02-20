DATOS MACRO- Comercio minorista Reino Unido sube un 1,8% en enero, mejor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 1,8% intermensual en enero, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el viernes.
* En diciembre, el índice había mostrado un aumento del 0,4%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en enero.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 4,5%, después de que el dato de diciembre se revisara a la baja, desde un 2,5% a un 1,9%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,8% en enero.