DATOS MACRO- Comercio minorista Reino Unido sube un 1,8% en enero, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 1,8% intermensual en enero, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el viernes.

* En diciembre, el índice había mostrado un aumento del 0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en enero.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 4,5%, después de que el dato de diciembre se revisara a la baja, desde un 2,5% a un 1,9%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,8% en enero.