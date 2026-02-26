DATOS MACRO- Confianza económica eurozona ​​​​​cae a 98,3​​​ en febrero, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta ‌mensual de ‌la ⁠Comisión Europea mostró que la confianza económica en los ​19 ⁠países ⁠que comparten el euro bajó a ​98,3 en febrero, por debajo ‌de lo previsto ​por los analistas, ​según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en ​99,8 en febrero.

* El dato ⁠de enero fue revisado a la ‌baja, desde un 99,4 a un 99,3.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -12,2 en febrero en línea con la previsión ‌de los analistas.

* El dato de enero había ⁠mostrado un nivel de -12,2.

* ‌En cuanto a ⁠la confianza en ⁠las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -7,5 en febrero, por debajo de lo previsto, frente a -6,8 ‌en el ​mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 5,0, frente a ‌una previsión del mercado de +7,5.