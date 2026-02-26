DATOS MACRO- Confianza económica eurozona cae a 98,3 en febrero, por debajo de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro bajó a 98,3 en febrero, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 99,8 en febrero.
* El dato de enero fue revisado a la baja, desde un 99,4 a un 99,3.
* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -12,2 en febrero en línea con la previsión de los analistas.
* El dato de enero había mostrado un nivel de -12,2.
* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -7,5 en febrero, por debajo de lo previsto, frente a -6,8 en el mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 5,0, frente a una previsión del mercado de +7,5.