DATOS MACRO- Confianza económica eurozona sube a 97,0 en noviembre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 97,0 en noviembre, en línea con lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 97,0 en noviembre.
* El dato de octubre había mostrado un nivel de 96,8.
* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -14,2 en noviembre en línea con la previsión de los analistas.
* El dato de octubre había mostrado un nivel de -14,2.
* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -9,3 en noviembre, por debajo de lo previsto, frente a -8,2 en el mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios aumentó a 5,7, frente a una previsión del mercado de +4,4.
- 1
Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados electorales
- 2
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
- 3
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 4
Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?