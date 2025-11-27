LA NACION

DATOS MACRO- Confianza económica eurozona sube a 97,0 en noviembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 97,0 en noviembre, en línea con lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 97,0 en noviembre.

* El dato de octubre había mostrado un nivel de 96,8.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -14,2 en noviembre en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de octubre había mostrado un nivel de -14,2.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -9,3 en noviembre, por debajo de lo previsto, frente a -8,2 en el mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios aumentó a 5,7, frente a una previsión del mercado de +4,4.

