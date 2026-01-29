DATOS MACRO- Confianza económica eurozona sube a 99,4 en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 99,4 en enero, por encima de lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 97,0 en enero.

* El dato de diciembre fue revisado al alza, desde un 96,7 a un 97,2.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -12,4 en enero en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de diciembre había mostrado un nivel de -12,4.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -6,8 en enero, por encima de lo previsto, frente a un nivel revisado al alza de -8,5 en el mes anterior (originalmente estimado en -9,0), mientras que la confianza en el sector servicios aumentó a 7,2, frente a una previsión del mercado de +6,0.