DATOS MACRO-EE. UU. crea 64.000 empleos en noviembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el martes que en noviembre se crearon 64.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de 119.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 68 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo bajara a 50.000.

* La tasa de desempleo de EE. UU. subió al 4,6% desde un nivel del 4,4%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,4%.

* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,1% en noviembre.

* La previsión era de un incremento del 0,3%.

