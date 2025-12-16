DATOS MACRO-EE. UU. crea 64.000 empleos en noviembre, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el martes que en noviembre se crearon 64.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de 119.000 en el mes anterior.
* Un sondeo entre 68 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo bajara a 50.000.
* La tasa de desempleo de EE. UU. subió al 4,6% desde un nivel del 4,4%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,4%.
* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,1% en noviembre.
* La previsión era de un incremento del 0,3%.
