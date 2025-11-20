LA NACION

DATOS MACRO-EEUU crea 119.000 empleos en septiembre, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO-EEUU crea 119.000 empleos en septiembre, por encima de lo previsto
DATOS MACRO-EEUU crea 119.000 empleos en septiembre, por encima de lo previstoGetty Images

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el jueves que en septiembre se crearon 119.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de -4.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 76 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 50.000.

* La tasa de desempleo de EE. UU. subió al 4,4% desde un nivel del 4,3%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,3%.

* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,2% en septiembre.

* La previsión era de un incremento del 0,3%.

LA NACION
Más leídas
  1. Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados
    1

    Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados

  2. El PJ en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
    2

    El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof

  3. Scioli “presentó” su marca de yerba mate con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan
    3

    Daniel Scioli presentó su marca de yerba mate “Pichichi” con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan

  4. El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid
    4

    El Gobierno autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid

Cargando banners ...