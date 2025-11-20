DATOS MACRO-EEUU crea 119.000 empleos en septiembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el jueves que en septiembre se crearon 119.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de -4.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 76 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 50.000.

* La tasa de desempleo de EE. UU. subió al 4,4% desde un nivel del 4,3%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,3%.

* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,2% en septiembre.

* La previsión era de un incremento del 0,3%.