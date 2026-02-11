DATOS MACRO: EEUU crea 130.000 empleos en enero, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el miércoles que en enero se crearon 130.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de 48.000 en el mes anterior.
* Un sondeo entre 75 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 70.000.
* La tasa de desempleo de EE. UU. cayó al 4,3% desde un nivel del 4,4%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,4%.
* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,4% en enero.
* La previsión era de un incremento del 0,3%.