DATOS MACRO: EEUU crea 130.000 empleos en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo el miércoles que en enero se crearon 130.000 empleos, por encima de lo previsto, frente a un dato de 48.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 75 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 70.000.

* La tasa de desempleo de EE. UU. cayó al 4,3% desde un nivel del 4,4%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,4%.

* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,4% en enero.

* La previsión era de un incremento del 0,3%.