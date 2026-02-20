DATOS MACRO: el consumo de EE. UU. sube un 0,4% en diciembre, el PCE subyacente sube un 3,0%

Por Lynx Insight Service

* El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,4% en términos desestacionalizados en diciembre, según dijo el Departamento de Comercio de EEUU el viernes

* El dato de noviembre se revisó a la baja, desde un 0,5% a un 0,4%

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,4% en diciembre

* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra de rentas personales subió un 0,3% intermensual, después de que el dato de noviembre se revisara al alza, desde un 0,3% a un 0,4%, según el informe

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de rentas subiría un 0,3% en diciembre

* En materia de precios, el índice PCE subyacente (que excluye alimentos no elaborados y energía) subió un 0,4% en términos mensuales en diciembre

* En noviembre el índice PCE subyacente mensual había mostrado un aumento del 0,2%

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que esta cifra subiría un 0,3% en diciembre

* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra interanual del PCE subyacente subió un 3,0%, tras un aumento del 2,8% en noviembre, según el informe

* El sondeo de Reuters apuntaba que el PCE subyacente subiría un 2,9% en términos interanuales en diciembre