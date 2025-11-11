DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,0% en septiembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 29.000 en octubre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +25.800 a +400.

La tasa de desempleo subió al 5,0% en septiembre, tras una tasa del 4,8% en agosto.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,9% en septiembre.

El número de personas con empleo cayó en 22.000 en septiembre, frente a una previsión de 0 en el sondeo.