DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,0% en septiembre, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 29.000 en octubre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.
El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +25.800 a +400.
La tasa de desempleo subió al 5,0% en septiembre, tras una tasa del 4,8% en agosto.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,9% en septiembre.
El número de personas con empleo cayó en 22.000 en septiembre, frente a una previsión de 0 en el sondeo.
LA NACION
Más leídas
- 1
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 2
¿Cuánto midió el programa debut de Moria Casán en eltrece? ¿Le ganó a Barbarossa?
- 3
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca
- 4
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla