DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,1% en octubre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 20.100 en noviembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.
* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +29.000 a -3.900.
* La tasa de desempleo subió al 5,1% en octubre, tras una tasa del 5,0% en septiembre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 5,1% en octubre.
* El número de personas con empleo cayó en 17.000 en octubre, frente a una previsión de -67.000 en el sondeo.
