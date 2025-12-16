LA NACION

DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,1% en octubre, en línea con lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,1% en octubre, en línea con lo previsto
DATOS MACRO - El desempleo en Reino Unido sube al 5,1% en octubre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 20.100 en noviembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +29.000 a -3.900.

* La tasa de desempleo subió al 5,1% en octubre, tras una tasa del 5,0% en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 5,1% en octubre.

* El número de personas con empleo cayó en 17.000 en octubre, frente a una previsión de -67.000 en el sondeo.

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol
    4

    Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol

Cargando banners ...