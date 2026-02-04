DATOS MACRO- El HCOB PMI alemán de servicios ​​​se sitúa en 52,4 en enero, por debajo de lo previsto​​​​

Por Lynx Insight Service

* El ⁠índice ⁠de gerentes de compras (HCOB PMI) del ⁠sector servicios de ‌Alemania ​registró un ​nivel de 52,4 ​en enero​, por debajo ‌de lo esperado ‌por los ​economistas​, según los resultados finales publicados el miércoles por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre ⁠analistas había previsto que la cifra se ​situara en 53,3 en enero.

* La lectura provisional del índice de servicios se había situado en ⁠53,3.

* El índice final compuesto, ​que abarca tanto el sector servicios como el industrial, ​​registró ‍un nivel de 52,1​, peor de lo esperado​​.

* El índice compuesto fue inferior a ​una lectura preliminar de 52,5​​ y también fue más bajo que​​ una ‍previsión de analistas de ​52,5​​​.