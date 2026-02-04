DATOS MACRO- El HCOB PMI compuesto de eurozona ​​​se sitúa en 51,3 en enero, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice ⁠compuesto ⁠final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de ⁠S&P ‌Global ​para la eurozona, considerado ​un buen barómetro de la ‌salud económica en ‌la región, ​​fue ​peor de lo esperado al registrar un nivel de 51,3​​ en enero​.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice ⁠se situaría en 51,5.

* El indicador ​compuesto final de la eurozona fue inferior a una estimación preliminar de 51,5​, según los datos publicados el miércoles​.

* El ⁠PMI del sector servicios, que representa ​en torno a dos tercios del PIB, ​​registró un nivel más ‍bajo de lo previsto en su lectura final, en 51,6​​​.

* El PMI final de servicios fue ​más bajo que una lectura provisional de 51,9​ y no alcanzó una ‍previsión de los economistas de ​51,9​​​.