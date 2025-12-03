DATOS MACRO- El HCOB PMI compuesto de eurozona se sitúa en 52,8 en noviembre, por encima de lo previsto

LA NACION

Por Lynx Insight Service

El índice compuesto final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de S&P Global para la eurozona, considerado un buen barómetro de la salud económica en la región, fue mejor de lo esperado al registrar un nivel de 52,8 en noviembre.

Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice se situaría en 52,4.

El indicador compuesto final de la eurozona fue superior a una estimación preliminar de 52,4, según los datos publicados el miércoles.

El PMI del sector servicios, que representa en torno a dos tercios del PIB, registró un nivel más alto de lo previsto en su lectura final, en 53,6.

El PMI final de servicios fue más alto que una lectura provisional de 53,1 y superó una previsión de los economistas de 53,1.

