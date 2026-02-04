DATOS MACRO- El HCOB PMI compuesto final de Francia de enero se sitúa en 49,1​​​​​, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* S&P Global dijo ⁠el miércoles ⁠que su índice compuesto gerentes de compras (HCOB PMI) de Francia, ⁠considerado ‌como un ​buen barómetro de la salud ​económica del país, se situó ‌en 49,1 en ​​enero.

* ‌Los economistas sondeados ​por Reuters habían previsto que el índice de la encuesta se situara en 48,6, ​por debajo del umbral de 50 puntos​​​ que separa la expansión de ⁠la contracción de la actividad en el ​sector.

* El PMI compuesto, que se elabora a partir de sondeos entre empresarios de los sectores de manufacturas y servicios, estuvo por ⁠encima de una estimación provisional de 48,6​​​.

* ​El PMI francés del sector servicios superó las expectativas al registrar un nivel ‍de 48,4​​​​​​​​​​​​ en enero​​​​.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador del sector servicios ​se situara en ​47,9 en enero.​

* El PMI final de servicios fue más alto ‍que una estimación preliminar de 47,9​​.