DATOS MACRO- El HCOB PMI compuesto final de Francia de febrero se sitúa en 49,9, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* S&P Global dijo el miércoles que su índice compuesto gerentes de compras (HCOB PMI) de Francia, considerado como un buen barómetro de la salud económica del país, se situó en 49,9 en febrero.

* Los economistas sondeados por Reuters habían previsto que el índice de la encuesta se situara en 49,9, por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción de la actividad en el sector.

* El PMI compuesto, que se elabora a partir de sondeos entre empresarios de los sectores de manufacturas y servicios, coincidió con la estimación provisional.

* El PMI francés del sector servicios coincidió con las expectativas del mercado al registrar un nivel de 49,6 en febrero.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador del sector servicios se situara en 49,6 en febrero.

* El PMI final de servicios fue idéntico al estimado en la lectura provisional.