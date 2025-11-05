DATOS MACRO- El HCOB PMI compuesto final de Francia de octubre se sitúa en 47,7, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
S&P Global dijo el miércoles que su índice compuesto gerentes de compras (HCOB PMI) de Francia, considerado como un buen barómetro de la salud económica del país, se situó en 47,7 en octubre.
Los economistas sondeados por Reuters habían previsto que el índice de la encuesta se situara en 46,8, por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción de la actividad en el sector.
El PMI compuesto, que se elabora a partir de sondeos entre empresarios de los sectores de manufacturas y servicios, estuvo por encima de una estimación provisional de 46,8.
El PMI francés del sector servicios superó las expectativas al registrar un nivel de 48,0 en octubre.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador del sector servicios se situara en 47,1 en octubre.
El PMI final de servicios fue más alto que una estimación preliminar de 47,1.
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 4
Champions League: Mickey Van de Ven hizo un golazo de área a área para Tottenham Hotspur