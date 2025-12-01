DATOS MACRO- El HCOB PMI final manufacturero de Alemania se sitúa en el 48,2 en noviembre, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El Índice de Gerentes de Compras (HCOB PMI) del sector manufacturero alemán, que representa en torno al 20% de la economía del país, se situó en un nivel de 48,2 en noviembre, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, según los datos finales de un sondeo elaborado por S&P Global y publicado el lunes.
* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice del sector industrial alemán se situara en noviembre en 48,4.
* El dato provisional se había situado en 48,4.
* Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que lecturas por debajo de dicho nivel apuntan a contracción en el sector.
Más leídas
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre
- 2
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 3
A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
- 4
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try