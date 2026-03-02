DATOS MACRO- El HCOB PMI final manufacturero de Alemania se sitúa en el 50,9 en febrero​, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El ‌Índice ‌de ⁠Gerentes de Compras (HCOB PMI) del ​sector manufacturero ⁠alemán, que ⁠representa en torno ​al 20% de la economía ‌del país, ​se situó ​en un nivel de 50,9 en febrero, una cifra superior a lo esperado ​por los analistas, ⁠según los datos finales de un ‌sondeo elaborado por S&P Global y publicado el lunes.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto ‌que el índice del sector industrial ⁠alemán se situara ‌en febrero en 50,7.

* ⁠El ⁠dato provisional se había situado en 50,7.

* Una cifra superior a 50 ‌indica ​expansión, mientras que lecturas por debajo de dicho nivel apuntan a ‌contracción en el sector.