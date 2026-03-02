DATOS MACRO- El HCOB PMI final manufacturero de Alemania se sitúa en el 50,9 en febrero, mejor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El Índice de Gerentes de Compras (HCOB PMI) del sector manufacturero alemán, que representa en torno al 20% de la economía del país, se situó en un nivel de 50,9 en febrero, una cifra superior a lo esperado por los analistas, según los datos finales de un sondeo elaborado por S&P Global y publicado el lunes.
* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice del sector industrial alemán se situara en febrero en 50,7.
* El dato provisional se había situado en 50,7.
* Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que lecturas por debajo de dicho nivel apuntan a contracción en el sector.