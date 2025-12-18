DATOS MACRO-El IPC de EEUU sube un 2,7% interanual

Por Lynx Insight Service

18 dic (Reuters) -

El IPC de Estados Unidos subió un 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras un aumento del 3,0% en octubre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,1% en noviembre.

El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,6%, tras un aumento del 3,0% en octubre.

Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,0% en noviembre.