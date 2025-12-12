LA NACION

DATOS MACRO- El IPC de España en noviembre se sitúa en el 3,0% interanual

Por Lynx Insight Service

Los precios al consumidor de España aumentaron un 3,0% en términos interanuales en noviembre, según datos finales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 3,0%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 3,0% en noviembre.

En comparación con el mes anterior, el IPC aumentó un 0,2%, según el informe de precios.

Reuters había previsto que los precios mensuales subieran un 0,2% en noviembre.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 3,2% en términos interanuales, frente a una previsión del 3,1% en el sondeo de analistas.

El IPCA mensual no mostró variación.

El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,0%.

https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm

