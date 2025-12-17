DATOS MACRO- El IPC de eurozona cae un 0,3% intermensual en noviembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al consumo de la eurozona cayó un 0,3% en términos mensuales en noviembre, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,3% en noviembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,1%, según dijo Eurostat, por debajo de una estimación de los analistas de un nivel del 2,2%.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— cayó un 0,4% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* Los analistas habían previsto que los precios subyacentes cayeran un 0,4% en noviembre.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas.