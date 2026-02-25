DATOS MACRO- El IPC de eurozona ​​​​cae un 0,6​​​%​​​ intermensual en enero​, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El ‌índice de ‌precios ⁠al consumo de la eurozona ​cayó un 0,6% ⁠en términos ⁠mensuales en enero, ​por debajo de lo previsto ‌por los analistas, ​según ​datos finales publicados el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que ​la cifra caería un 0,5% en ⁠enero.

* En comparación con el ‌mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 1,7%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por ‌los economistas.

* El índice de ⁠precios subyacentes —que excluye ‌la energía y los alimentos ⁠dada su ⁠elevada volatilidad— cayó un 0,8% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* ‌En ​términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,1%, por debajo del 2,2% ‌previsto por los analistas.