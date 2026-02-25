DATOS MACRO- El IPC de eurozona cae un 0,6% intermensual en enero, por debajo de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice de precios al consumo de la eurozona cayó un 0,6% en términos mensuales en enero, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos finales publicados el miércoles.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,5% en enero.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 1,7%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.
* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— cayó un 0,8% respecto al mes anterior, según los datos publicados.
* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,1%, por debajo del 2,2% previsto por los analistas.