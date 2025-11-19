LA NACION

DATOS MACRO - El IPC de eurozona sube un 0,2% intermensual en octubre, en línea con lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO - El IPC de eurozona sube un 0,2% intermensual en octubre, en línea con lo previsto
DATOS MACRO - El IPC de eurozona sube un 0,2% intermensual en octubre, en línea con lo previstoGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

Por Lynx Insight Service

El índice de precios al consumo de la eurozona aumentó un 0,2% en términos mensuales en octubre, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en octubre.

En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,1%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.

El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

Los analistas habían previsto que los precios subyacentes subieran un 0,1% en octubre.

En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas.

LA NACION
Más leídas
  1. Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
    1

    Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

  2. La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación
    2

    La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación

  3. Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
    3

    Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones

  4. Shakira eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
    4

    Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez

Cargando banners ...