DATOS MACRO - El IPC de eurozona sube un 0,2% intermensual en octubre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
El índice de precios al consumo de la eurozona aumentó un 0,2% en términos mensuales en octubre, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en octubre.
En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,1%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.
El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, según los datos publicados.
Los analistas habían previsto que los precios subyacentes subieran un 0,1% en octubre.
En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas.
