DATOS MACRO- El IPC de Francia sube un 0,8% en noviembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

El índice definitivo de precios al consumo de noviembre en Francia subió un 0,8% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el viernes el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.

La estimación provisional para el dato interanual armonizado de octubre era idéntica al indicador definitivo.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,8% en noviembre.

En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE cayó un 0,2%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual bajaría un 0,2% en noviembre.