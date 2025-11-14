DATOS MACRO- El IPC de Francia sube un 0,8% en octubre, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El índice definitivo de precios al consumo de octubre en Francia subió un 0,8% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el viernes el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.
* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de septiembre había mostrado un aumento del 0,9%.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,9% en octubre.
* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE subió un 0,1%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual subiría un 0,1% en octubre.
