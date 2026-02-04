DATOS MACRO- El IPC de la eurozona ​sube un 1,7​% en enero, en línea con lo esperado​​​​​​​ ​​

Por Lynx Insight Service

* El IPC ⁠de la ⁠eurozona subió un 1,7​% en enero, tal como esperaba el ⁠mercado​​​​​​​​​​​, ‌después ​de que el dato de ​diciembre se revisara al alza, ‌desde un 1,9% ‌a un ​2,0%​, según los datos interanuales provisionales publicados el miércoles por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.

* Un sondeo de Reuters también ⁠preveía una inflación del 1,7​%.

* Excluyendo la ​energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de ⁠dichos componentes—, los precios subieron un 2,2% en ​enero​​​​​​​, tras un aumento del 2,3% en diciembre​​​.

* El sondeo ‍de economistas de Reuters ​​había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3​%.

* Excluyendo la energía, los alimentos no ​procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,2% en enero​​​​​​​, tras un aumento ‍del 2,3% en diciembre​​​.