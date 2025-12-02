DATOS MACRO- El IPC de la eurozona sube un 2,2% en noviembre, más de lo esperado

Por Lynx Insight Service

* El IPC de la eurozona subió un 2,2% en noviembre, por encima de lo esperado por el mercado, tras un aumento del 2,1% en octubre, según los datos interanuales provisionales publicados el martes por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.

* Un sondeo de Reuters preveía una inflación del 2,1%.

* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,4% en noviembre e idéntica variación a la experimentada en octubre.

* El sondeo de economistas de Reuters había previsto una inflación subyacente interanual del 2,5%.

* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,4% en noviembre e idéntica variación a la experimentada en octubre.